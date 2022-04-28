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Более половины из предоставленных США гаубиц уже прибыли в Украину
Первая часть предоставленной США артиллерийской техники уже прибыла в Украину.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"По состоянию на сегодняшний день, не указывая точных чисел, могу сказать, что больше половины из этих гаубиц уже находится в Украине", - заявил он.
Кирби также добавил, что 50 украинских военных уже прошли обучение, необходимое для использования этих гаубиц. Он уточнил - эти военные "намерены вернуться в Украину и тренировать своих товарищей".
Напомним, на прошлой неделе США одобрили предоставление Украине нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. Он включает, в частности, 90 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских боеприпасов; а также тактические машины для буксировки этих гаубиц.
Также во время визита в Киев министра обороны США обсуждался вопрос обучения украинских военных работать с переданными гаубицами.
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