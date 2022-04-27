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Австралия передает Украине шесть гаубиц M777 и боеприпасы к ним
Правительство Австралии передает правительству Украины шесть легких буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасы к ним.
"Эта поддержка оказывается после запроса США и посла Украины в Австралии о предоставлении тяжелого артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженным силам Украины в связи с активизацией Россией наступления на Донбассе. Эта дополнительная военная помощь еще больше поддержит Украину в ее ответе на жестокое, безжалостное и незаконное вторжение России", - говорится в пресс-релизе премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра обороны Австралии Питера Даттона, который опубликовал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в среду.
Эта новая поддержка Украины в размере $26,7 млн увеличивает общий вклад Австралии в оборонительную военную помощь Украине до более чем $225 млн долларов.
"Кроме того, Австралия предоставляет гуманитарную помощь на сумму $65 млн с фокусом на защиту женщин, детей и пожилых людей, в том числе на продукты питания, жилье и предметы первой необходимости. Австралия также поставляет не менее 70 тыс. тонн энергетического угля для питания украинского сопротивления", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что правительство Австралии продолжит поиск возможностей для дальнейшей военной помощи там, где оно сможет оперативно предоставить необходимые возможности Вооруженным силам Украины.
"Правительство Австралии вновь заявляет о своей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины. Австралия поддерживает народ Украины и вновь призывает Россию прекратить неспровоцированное, несправедливое и незаконное вторжение в Украину. Правительство не будет раскрывать механизмы доставки по прямому запросу украинских официальных лиц и других партнеров", - отмечается в пресс-релизе.
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