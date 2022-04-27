Президента Украины пригласили на саммит G20 в Индонезии

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Президент Молдовы Майя Санду признала, что сейчас страна фактически не имеет боеспособной армии, и эту ситуацию нужно менять.
Как сообщает Newsmaker, об этом она сказала в выступлении к 30-летию создания Генштаба Национальной армии и Дня государственного флага, пишет "Европейская правда".
"За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем последствия", - заявила Майя Санду во время церемонии.
Президент признала, что Молдова "не имеет эффективного щита от угрозы, потому что не развила надлежащий военный потенциал, не создала критически важные элементы инфраструктуры и не воспитала социальную устойчивость".
Она отметила, что при этом военные Молдовы, участвующие в миротворческих миссиях под эгидой ООН и ОБСЕ, пользуются репутацией профессионалов.
Мая Санду заявила, что наличие хорошо подготовленной армии дает стране уверенность в себе и свободу стратегического выбора, и Молдова должна приложить все усилия для создания профессионального современного войска.
"Это инвестиция в безопасность и защиту страны... Сейчас, когда прямо у наших границ идет война, мы это отлично понимаем", - подчеркнула она.
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