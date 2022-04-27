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Канада хочет передать Украине арестованые российские активы
Правительство Канады хочет разрешить конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины, сказала во вторник министр иностранных дел Канады Мелани Джоли. Канада станет первой среди стран G7 с таким решением, пишет CBC.
"Сегодня мы ищем возможность не только ареста, но и конфискации активов лиц и организаций, находящихся под санкциями, и предоставления компенсаций пострадавшим", - сказано в заявлении Джоли.
Она подчеркнула, что это будет первое подобное юридическое решение среди стран Большой семерки.
В тексте законопроекта, который предлагается на рассмотрение нижней палаты парламента Канады, говорится, что арестованные активы могут быть использованы для "восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате серьезного нарушения международного мира и безопасности".
Также деньги можно будет использовать для "восстановления международного мира и безопасности" и для выплаты компенсаций жертвам нарушения этой безопасности.
Аналогичный законопроект, который позволит Канаде конфисковывать российские активы, внесен сенатором Ратной Омидвар в верхнюю палату парламента.
Посольство Украины во вторник призвало Сенат Канады поддержать этот законопроект, назвав его способом "заставить российский клептократический режим в полной мере заплатить за свои преступления против Украины".
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