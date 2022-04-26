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Николая Гнатовского избрали судьей ЕСПЧ от Украины
20:30 26.04.2022 |
Парламентская ассамблея Совета Европы избрала Николая Гнатовского судьей Европейского суда по правам человека от Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Евгения Кравчук, входящая в украинскую делегацию в ПАСЕ, пишет "Европейская правда".
За назначение Гнатовского проголосовало 190 делегатов.
До марта прошлого года Гнатовский был председателем Европейского комитета по предотвращению пыток и является доцентом кафедры международного права КНУ им. Тараса Шевченко.
Гнатовский станет судьей ЕСПЧ после принесения им присяги судьи на 9-летний срок. Он стал третьим судьей ЕСПЧ от Украины после Владимира Буткевича и Анны Юдковской.
Напомним, 22 сентября 2021 года Комитет по отбору судей ПАСЕ отклонил определенный Украиной список из трех кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а 27 сентября ПАСЕ большинством голосов окончательно отклонила украинские кандидатуры.
В декабре Украина составила новый список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе с целью избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.
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