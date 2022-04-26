Остин анонсировал ежемесячные встречи Консультативной группы по обороне Украины

"Чтобы гарантировать, что мы продолжаем развивать наш прогресс, мы собираемся расширить этот форум за пределы сегодняшнего дня. Я с гордостью сообщаю, что сегодняшняя встреча станет ежемесячной контактной группой по обороне Украины. Контактная группа будет механизмом для стран доброй воли, чтобы интенсифицировать наши усилия, координировать нашу помощь и фокусироваться на том, чтобы победить в сегодняшней битве и в будущих", - сказал Остин на пресс-конференции по результатам встречи Консультативной группы по обороне Украины с участием глав министерств обороны более 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии во вторник.
По его словам, эти ежемесячные встречи могут проходить персонально, виртуально или в смешанном формате.