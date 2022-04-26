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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Тяжелые вооружения для Украины: какие страны что поставляют

15:10 26.04.2022 |

Политика, Мир

 Танк T-72 в Чехии

Вопрос о том, выживет ли Украина как суверенное государство, может решиться в Донбассе. Ключевую роль при этом, вероятно, сыграет вооружение, которое украинцы смогут использовать для противодействия российским военным. Именно поэтому Киев настойчиво просит западные страны оснастить ВСУ тяжелым вооружением. К этой категории относятся, например, гаубицы и реактивные системы залпового огня, а также военные корабли, боевые вертолеты и истребители.

На сегодняшний день практически все страны НАТО уже предоставили Украине как минимум ручное огнестрельное оружие, средства защиты и боеприпасы. Между тем поставки тяжелого наступательного вооружения пока не производились. Слишком велика опасность, что Москва расценит это как вмешательство в войну и, следовательно, повод для нападения на НАТО, полагали эксперты. Однако на фоне масштабного наступления России в Донбассе одна страна за другой, похоже, начала отодвигать эти опасения на задний план. Целый ряд государств-членов НАТО за последнее время объявил о намерении поставить Украине различные системы вооружений. DW - о том, что известно о поставках на данный момент.

Чехия

Правительство в Праге в числе первых согласилось поставить вооружения Украине. Уже в январе 2022 года, в связи с концентрацией российских войск на украинской границе, Чешская Республика передала Украине боеприпасы и противотанковые гранаты, подходящие для использования в советских системах вооружения, имеющихся в арсенале многих бывших стран Варшавского договора.

Судя по всему, Чехия стала и первой страной, которая поставила Украине танки из этих самых запасов. Причем речь идет не только о боевых машинах пехоты (БМП), но и о нескольких десятках танков Т-72, которые и ранее имелись на вооружении у украинской армии.

Польша

Еще до начала войны России против Украины Польша сделала свой вклад в модернизацию украинской армии, поставив соседней стране системы вооружения российского производства, некоторые из которых были доработаны, а также боеприпасы.

Однако предпринятая Польшей в начале марта попытка передать Украине истребители МиГ-29 была пресечена ее партнерами по НАТО. В начале апреля Варшава также подняла вопрос о размещении в стране американского ядерного оружия. Сообщается, что Польша намерена продолжать поставки вооружений в Украину, однако подробностей на этот счет пока нет.

Словения

Словения, судя по всему, была бы готова передать Украине танки из советских запасов. Взамен Германия уже предложила этой стране БМП Marder и разведывательные танки Luchs. Однако, по данным информагентства dpa, Словения желает получить более современные модели - БМП Puma и бронетранспортеры Boxer, а также немецкие танки Leopard 2.

Турция

В последние годы Турция продала Украине не менее 20 боевых и разведывательных беспилотников Bayraktar TB2. Хотя эти поставки и не были связаны с российским вторжением, на деле речь идет о тех немногих тяжелых наступательных вооружениях , полученных от стран-членов НАТО, которые Украина уже использует.

Германия

Пока ФРГ предлагает Украине противотанковое оружие, гранаты, беспилотники, средства защиты и боеприпасы из промышленных запасов. Возможность поставок в страну тяжелых вооружений для Германии - весьма противоречивая тема.

Самым тяжелым вооружением, переданным Берлином Киеву, на данный момент являются двенадцать минометов калибром 120 миллиметров с максимальной дальностью стрельбы в почти 7,5 километров.

По сведениям агентства Reuters, фракции правящих партий в бундестаге рассматривают возможность предоставить Украине тяжелые вооружения в рамках так называемых круговых поставок с участием восточноевропейских стран. Используя данную схему, страны Восточной Европы смогут передать вооружения Украине, а образовавшийся дефицит таких вооружений у них впоследствии компенсирует Германия.

В свою очередь, агентство dpa написало 26 апреля, что правительство Германии уже приняло принципиальное решение о выдаче компании Krauss-Maffei Wegmann (KWM) разрешения на поставки в Украину зенитных самоходных установок "Гепард" со склада производителя.

Компания KMW располагает несколькими десятками ЗСУ "Гепард" из расформированных подразделений ПВО сухопутных войск бундесвера. "Гепарды" могут быть задействованы для поражения наземных и воздушных целей во взаимодействии с другими видами военной техники.

США

Самый большой вклад в оснащение украинской армии на данный момент внесли США. С начала войны Вашингтон выделил на эти цели около 2,5 млрд долларов. Судя по всему, благодаря переносной противотанковой ракете Javelin украинские военные смогли уничтожить бессчетное количество российских танков. Однако для сражений на открытой местности, подобных тем, которые ожидаются в ближайшее время, эти системы не подходят, предупреждают эксперты.

На прошлой неделе Пентагон также объявил о намерении в кратчайшие сроки поставить в Украину 18 полевых гаубиц с 40 000 боеприпасов, 300 дронов типа Switchblade, 300 бронетранспортеров, а также одиннадцать транспортных вертолетов Ми-17 российского производства, которые могут быть оснащены внешними системами вооружения, такими как ракеты класса "воздух-земля". По данным газеты "Ведомости", ранее вертолеты этого типа Пентагон заказывал в России для армии Афганистана, однако там они не пригодились.

Сообщается, что первые частичные поставки вооружений из США уже прибыли на фронт. Предположительно, в Украине сейчас идет обучение солдат стрельбе из самоходных гаубиц, которые могут использовать снаряды с GPS-наведением. 21 апреля президент США Джо Байден пообещал оказать Украине дополнительную экономическую и военную помощь.

Другие страны-члены НАТО

Некоторые страны-члены НАТО, например, Италия и Франция, пока практически не делали публичных заявлений о поставках оружия Украине. Другие члены альянса, в частности, Бельгия, Норвегия и Канада, объявили о намерении совершить поставки тяжелого вооружения, не вдаваясь в конкретику. Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говоря о поставках оружия в Украину, упомянул ракеты для атак на морские цели, а его нидерландский коллега Марк Рютте сообщил о намерении передать Киеву бронетехнику.

Евросоюз

С начала войны Брюссель выделил странам-членам ЕС из так называемого фонда мира 1,5 млрд евро на приобретение для Украины "средств индивидуальной защиты, аптечек и топлива, а также военной техники и платформ, с помощью которых можно использовать летальную силу в целях обороны". Тяжелые вооружения, которые намерены поставлять в Украину некоторые страны-члены ЕС, за счет этого фонда быть профинансированы не могут.

Поставок истребителей в Украину пока не было

19 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получила истребители МиГ-29 из запасов других бывших стран Варшавского договора. Однако позже Кирби отказался от этого заявления, уточнив, что в Украину были поставлены только запчасти для ремонта поврежденных самолетов.

Дебаты о том, должны ли МиГ-29 из Польши, Румынии и Болгарии быть переданы Украине, продолжаются. Украинские пилоты летают на этом типе истребителей, поэтому могут воспользоваться ими - в отличие от западных самолетов - без переподготовки.
По материалам: Deutsche Welle
 

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