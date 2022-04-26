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США: Партнеры Украины собрали 5 миллиардов долларов военной помощи
Во вторник, 26 апреля, в Германии на военной базе Рамштайн началась встреча министров обороны из более чем 40 государств-партнеров Украины, среди которых страны НАТО и представители других приглашенных государств, заявил, открывая совещание, министр обороны США Ллойд Остин. "Ваше сопротивление вдохновило свободный мир", - заявил глава Пентагона, обращаясь к министру обороны Украины Алексей Резникову, присутствовавшему на встрече.
По словам Остина, партнеры "рекордными темпами" наращивают скорость, с которой оказывают поддержку Киеву в борьбе за свою страну. Страны-партнеры уже собрали порядка 5 миллиардов долларов военной помощи Украине, из которых 3,7 миллиарда выделяет администрация США, добавил Остин.
Глава Пентагона: "Украина крепко верит в то, что может выиграть, и так думают здесь все"
Война России против Украины "вступает в новую фазу", добавил глава Пентагона. "Украина крепко верит в то, что может выиграть, и так думают здесь все", - заметил Ллойд Остин. Объявленной целью встречи в Рамштайне является координация и наращивание усилий для оказания военной помощи Украине, "с учетом сосредоточения боевых действий в Донбассе и на юге Украины", добавил глава Пентагона. В частности, Министерство обороны Германии в начале встречи в Рамштайне распространило письменное заявление о намерении отправить в Украину зенитные самоходные установки "Гепард".
База ВВС США в Рамштайне на юго-западе Германии, где проходит встреча министров обороны стран-партнеров Украины, это самый большой объект ВВС США за пределами страны, на котором постоянно дислоцированы порядка 9000 военнослужащих.
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