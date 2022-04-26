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Правительство ФРГ намерено поставить Украине ЗСУ «Гепард»
Правительство ФРГ намерено поставить Украине, обороняющейся от российской агрессии, зенитные самоходные установки "Гепард" со склада производителя. Компания Krauss-Maffei Wegmann (KWM) уже получила зеленый свет на продажу Украине модернизированных "Гепардов" из бывшего арсенала бундесвера, принципиальное решение правительства ФРГ относительно поставок уже принято, сообщило агентство dpa во вторник, 26 апреля.
Компания KMW располагает несколькими десятками ЗСУ "Гепард" из расформированных подразделений ПВО сухопутных войск бундесвера. "Гепарды" могут быть задействованы для поражения наземных и воздушных целей во взаимодействии с другими видами военной техники.
Поставки тяжелых вооружений Украине
Меду тем агентство Reuters сообщило о намерении фракций правящих партий в бундестаге предоставить Украине тяжелые вооружения в рамках так называемых круговых поставок с участием восточноевропейских стран (речь идет о поставках вооружений Украине странами Восточной Европы, образовавшийся дефицит таких вооружений впоследствии компенсируется Германией).
В проекте парламентской инициативы подчеркивается, что поставки Украине необходимой ей военной техники должны быть продолжены и ускорены и, по возможности, включать в себя тяжелые вооружения и сложные системы вооружений. При этом депутаты подчеркивают, что в результате никоим образом не должна пострадать боеспособность самой Германии.
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