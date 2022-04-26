Немецкая компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину танков Leopard - СМИ

Немецкая компания Rheinmetall обратилась к федеральному правительству Германии с очередной заявкой на экспорт 88 танков Type 1A5 Leopard в Украину, сообщает издание Welt со ссылкой на документы, предоставленные производителем.

По данным издания, заявка была подана в конце минувшей недели. Доставка сможет быть осуществлена через несколько недель в случае, если канцлер Германии Олаф Шольц даст соответствующее решение.

Кроме того, ранее на согласование были отправлены заявки от Rheinmetall на поставку 100 бронетранспортеров Marder, и от группы Krauss-Maffei Wegmann на поставку 100 самоходных гаубиц PzH 2000.

Отмечается, что решение о поставках утверждается Федеральным советом безопасности, который возглавляет канцлер. До сих пор Шольц не давал согласия на прямые поставки тяжелых вооружений в Украину.

Стоимость б/у танков Leopard 1A5, которые могут быть поставлены в Украину, составляет около 115 млн евро. Вместе с БМП Marder и самоходными гаубицами объем помощи Украине тяжелым вооружением может составить более 2 миллиардов Евро.