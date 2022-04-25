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Международный уголовный суд присоединится к расследованию военных преступлений РФ в Украине
Международный уголовный суд присоединится к команде, которая расследует обвинения в военных преступлениях в Украине.
Об этом сообщило в понедельник агентство Европейского Союза по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия Евроюст, передает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Генеральные прокуроры Литвы, Польши и Украины подписали соглашение о первом в истории участии суда в следственной группе, сообщил прокурор МКС Карим Хан.
"Этим соглашением стороны дают четкий сигнал, что будут приложены все усилия для эффективного сбора доказательств об основных международных преступлениях, совершенных в Украине, и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении Евроюста.
В прошлом месяце Карим Хан приступил к расследованию возможных военных преступлений, совершенных российскими войсками.
Украина, Литва и Польша ранее подписали соглашение о создании группы для обмена информацией и расследования подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Напомним, Кабмин согласовал и внес в Верховную раду проект закона о сотрудничестве Украины с Международным уголовным судом.
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