Финансовые новости
- |
- 25.04.22
- |
- 22:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госдеп одобрил продажу Украине боеприпасов советских времен на $165 млн
Государственный департамент США одобрил продажу Украине боеприпасов эпохи Варшавского договора и других нестандартных боеприпасов на сумму 165 миллионов долларов, чтобы помочь в ее обороне от России.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.
Агентство сотрудничества в области оборонной безопасности одобрило потенциальные продажи и направило законодательное сообщение Конгрессу. Законодатели могут блокировать продажу оружия, но вряд ли это сделают из-за мощной поддержки Украины после вторжения 24 февраля.
"Эта предложенная продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, являющейся силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - сказал Госдепартамент, объявляя потенциальные продажи в понедельник. .
Продажа производится по требованию правительства Украины и включает в себя патроны для минометов, автоматических гранатометов и гаубиц.
Напомним, Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи Украине в ходе закрытой тайной поездки в Киев в воскресенье госсекретаря США и главы Пентагона.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оружие для наступления. Когда НАТО даст нам истребители, танки и ракеты
|США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд
|Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
|Байден объявил о выделении еще 800 млн долларов на военную помощь Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Фейковый референдум на Херсонщине. Почему Зеленский начал угрожать Путину
|Международный уголовный суд присоединится к расследованию военных преступлений РФ в Украине
|Британия передает Украине БМП Stormer с пусковыми установками для ПЗРК Starstreak
|Госдеп одобрил продажу Украине боеприпасов советских времен на $165 млн
|Украина может победить, если у нее будет правильное оборудование и правильная поддержка - глава Минобороны США
|Байден объявил кандидатуру на посла США в Украине
|Блинкен и Остин в ходе закрытого визита в Киев объявили о выделении новой военной помощи
Это интересно
|Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии
|Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV
|Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники
|Индия поможет OneWeb с выводом интернет-спутников на орбиту
|Глава Rivian считает, что электромобильной отрасли нужно в десять раз больше аккумуляторов
|Два мотора и скромный запас хода: представлен электрический кроссовер Lexus RZ
|Цены на подержанное оборудование для производства чипов выросли от двух до пяти раз