Украина может победить, если у нее будет правильное оборудование и правильная поддержка - глава Минобороны США

Украина может победить РФ, если у нее будет правильное оборудование и правильная поддержка, в то же время США будут продолжать делать все возможное, чтобы Украина как можно быстрее получала необходимое оборудование, заявил Министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы верим, что Украина может победить, если у них будет правильное оборудование и правильная поддержка. Мы собираемся продолжать делать все возможное, чтобы они как можно быстрее получали необходимое им оборудование", - написал Остин в Twitter в понедельник.

Он отметил, что посетил Киев в воскресенье вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы прямо продемонстрировать твердую поддержку Соединенными Штатами украинского правительства и невероятно храброго украинского народа.

"Мы чувствовали, что это был важный момент, чтобы быть там лично - шанс поговорить лицом к лицу", - указал Остин.

Министр отметил, что, прежде всего, они хотели выразить глубокое восхищение ежедневным героизмом украинского народа.

"От солдат на передовой, до лечащих раненых, даже непокорных бабушек, сопротивляющихся российской агрессии. Их храбрость вдохновила мир", - подчеркнул Остин.