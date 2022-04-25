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Британия собирается поставить в Украину 20 самоходных гаубиц AS-90 - СМИ
Великобритания должна отправить в Украину 20 самоходных артиллерийских установок и десятки тысяч снарядов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Daily Express со ссылкой на источники.
Сообщается, что на текущей неделе 45 000 фугасных снарядов британского производства вместе с самоходными гаубицами AS90 будут отправлены в Польшу, где украинских военных научат их использовать и обслуживать перед отправкой на фронт.
Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Британия предоставит Украине большее артиллерийское оружие, поскольку конфликт с Россией переходит в новую фазу.
"Это станет артиллерийским конфликтом, им нужна поддержка с большим количеством артиллерии, это то, что мы будем им предоставлять... в дополнение ко многим другим формам поддержки", - сказал Джонсон депутатам.
Несмотря на то, что большинство экспертов назвали военно-угловатой кампанией после нового вторжения в Украину два месяца назад, российские силы теперь начали бороться более эффективно, отмечают западные чиновники.
"Российское командование и управление стало более эффективным, мы видим более разумное использование БПЛА и большую интеграцию средств радиоэлектронной борьбы", - сказал источник в НАТО.
Это касается использования артиллерии.
"Сейчас российские войска используют артиллерию как часть тактики маневрирования, а не просто поражают цели", - сказал источник.
Это важно, поскольку целью России является медленное оцепление 30 000 украинских военных.
"Если Россия сосредоточит достаточно сил, чтобы окружить значительную часть лучших сил Украины, она может достичь территориальных достижений, которые трудно было бы отвоевать", - предупреждает источник.
Британские гусеничные гаубицы AS-90 обладают дальностью действия 25 километров, высокой маневренностью и могут выпустить три снаряда менее чем за 10 секунд. Их броня достаточно крепкая, чтобы защитить экипаж из пяти человек от бронебойных снарядов.
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