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Отчет SIPRI: Россия – пятая по военным расходам, Украина – в четвертом десятке
07:57 25.04.2022 |
Глобальные военные расходы в 2021 году достигли рекордных показателей. Они впервые в истории превысили $2 трлн, составив $2113 млрд. Об этом говорится в свежем отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Россия входит в пятерку лидеров по расходам на армию, тогда как Украина, на которую она напала, - в четвертом десятке.
Военные расходы Украины резко увеличились после незаконной оккупации Крыма Россией в 2014 году. К 2021 году они выросли на 142% по сравнению с 2012-м, но эта тенденция прервалась в прошлом году, когда военные расходы Украины сократились на 8% до $5,9 млрд, или 3,2% от ВВП.
По состоянию на 2021 год доля Украины в общем объеме глобальных военных расходов составила 0,3%.
Россия входит в пятерку мировых лидеров по расходам на оборону. В 2021 году она потратила на армию $65,9 млрд - на 2,9% больше, чем годом раньше. Увеличение военных расходов происходило на фоне увеличения количества войск у границ с Украиной.
Однако есть страны, которые тратят на оборону еще больше. Безусловным лидером являются США, чьи расходы составили $801 млрд. Второе место в рейтинге SIPRI стабильно занимает Китай, наращивающий свой оборонный бюджет третье десятилетие подряд. В 2021 году Пекин потратил на вооружение и модернизацию своей армии примерно $293 млрд.
Третью позицию в списке занимает Индия ($76,6 млрд), четвертую - Великобритания ($68,4 млрд).
|№
|Страна
|$ млрд
|% від ВВП
|1
|США
|801
|3,5
|2
|Китай
|293
|1,7
|3
|Индия
|76,6
|2,7
|4
|Великобритания
|68,4
|2,2
|5
|Россия
|65,9
|4,1
|6
|Франция
|56,6
|1,9
|7
|Германия
|56
|1,3
|8
|Саудовская Аравия
|55,6
|6,6
|9
|Япония
|54,1
|1,1
|10
|Южная Корея
|50,2
|2,8
|...
|36
|Украина
|5,9
|3,2
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