Отчет SIPRI: Россия – пятая по военным расходам, Украина – в четвертом десятке

Глобальные военные расходы в 2021 году достигли рекордных показателей. Они впервые в истории превысили $2 трлн, составив $2113 млрд. Об этом говорится в свежем отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Россия входит в пятерку лидеров по расходам на армию, тогда как Украина, на которую она напала, - в четвертом десятке.

Военные расходы Украины резко увеличились после незаконной оккупации Крыма Россией в 2014 году. К 2021 году они выросли на 142% по сравнению с 2012-м, но эта тенденция прервалась в прошлом году, когда военные расходы Украины сократились на 8% до $5,9 млрд, или 3,2% от ВВП.

По состоянию на 2021 год доля Украины в общем объеме глобальных военных расходов составила 0,3%.

Россия входит в пятерку мировых лидеров по расходам на оборону. В 2021 году она потратила на армию $65,9 млрд - на 2,9% больше, чем годом раньше. Увеличение военных расходов происходило на фоне увеличения количества войск у границ с Украиной.

Однако есть страны, которые тратят на оборону еще больше. Безусловным лидером являются США, чьи расходы составили $801 млрд. Второе место в рейтинге SIPRI стабильно занимает Китай, наращивающий свой оборонный бюджет третье десятилетие подряд. В 2021 году Пекин потратил на вооружение и модернизацию своей армии примерно $293 млрд.

Третью позицию в списке занимает Индия ($76,6 млрд), четвертую - Великобритания ($68,4 млрд).



