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Более 20 стран подтвердили участие во встрече по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн»
Более 20 стран подтвердили свое участие в конференции, где обсудят поддержку Украины, которая состоится 26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии.
Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".
Представитель Министерства обороны США Джон Кирби в пятницу отметил, что были приглашены около 40 стран. Он не назвал, какие страны уже согласились.
Ранее он говорил, что речь идет не только о странах НАТО, и эта встреча проходит не под эгидой Североатлантического альянса.
Министр обороны США Ллойд Остин также приглашен на конференцию, где речь пойдет об оборонных нуждах Украины не только для борьбы против РФ, но и на перспективу для укрепления украинской армии.
Напомним, 21 апреля президент США Джо Байден объявил уже третий с начала полномасштабной войны пакет военной помощи для Украины на 800 млн долларов.
В него включили семьдесят две 155-мм гаубицы и технику для буксирования, 144 тысячи снарядов к ним, более 120 беспилотников. Во второй пакет помощи США вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.
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