Нуланд подчеркивает заверения безопасности, а не гарантии для Украины

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подчеркивает, что Соединенные Штаты ведут с Украиной переговоры о заверениях безопасности, а не гарантиях.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Нуланд воздержалась от деталей, но отметила, что обсуждаются заверения безопасности.

"Сейчас продолжаются переговоры между правительствами, которые не публичны, и я могу лишь сказать, что США ведут переговоры с Киевом о заверениях безопасности, которые Украина может получить", - сказала Викторий Нуланд.

Она подчеркнула, что речь идет именно о заверениях даже после уточняющего вопроса.

"Я сказала именно так, как сказала. И это все, что я могу сообщить публично", - отметила она.

"Заверения безопасности" - это термин Будапештского меморандума, который предусматривает отсутствие зафиксированных гарантий защиты или коллективной обороны.

Как известно, Украина добивается от Запада гарантий безопасности как для стран НАТО.

По словам президента Зеленского, Украина пока не получила список стран с их подтвержденным согласием о предоставлении гарантий безопасности, но очевидно разные государства готовы предоставлять разные гарантии.

Ранее президент заявлял, что гарантий безопасности у Украины до сих пор нет, и в финале переговоров с РФ возможен мир.