Канада передала Украине 4 гаубицы М-777 - СМИ

В Канаде обнародовали подробности передачи Украине тяжелой артиллерии и заявили, что готовят поставку бронетехники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC News.

Издание напоминает, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо в начале недели обнародовал план отправки тяжелой артиллерии в Украину, но не сообщил подробности.

Три источника по обороне - которые говорили с CBC News при условии анонимности, заявили, что речь идет о 4 155-мм гаубицах М-777. Всего таких гаубиц в Канаде 37 - их закупили во время войны в Афганистане.

По словам источников CBC News, большие пушки вышли из инвентаря 1-го полка Королевской канадской конной артиллерии.

Впоследствии отправку гаубиц признала министр обороны Канады Анита Ананд. Однако она не назвала их количество, отметив лишь, что "ряд гаубиц М-777" был отправлен в Украину "совместно с нашими американскими союзниками".

Стоит отметить, что на этой неделе США одобрили предоставление Украине нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. Он включает, в частности, 72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских боеприпасов; а также 72 тактические машины для буксировки этих гаубиц. Не исключено, что Канада и США передают на Украину одинаковый тип вооружений. Ранее в Канаде утверждали, что решение по гаубицам будет зависеть от итогового решения Соединенных Штатов.

Также в канадском Минобороны отметили, что вместе с гаубицами в Украину было отправлено и определенное количество боеприпасов.

Источники CBC News уточняют - речь идет о высокоточных снарядах Excalibur, оставшихся от войны в Афганистане.

При этом в минобороны Канады добавляют, что они находятся в процессе завершения контрактов на "несколько бронированных машин коммерческого образца, которые будут отправлены в Украину как можно скорее".

Оттава заключила контракт на обслуживание и ремонт специализированных беспилотников, которые Канада уже поставила Украине.

"Поскольку украинцы борются за защиту своего суверенитета, свободы и независимости, Канада остается преданной продолжению предоставлять Украине военное оборудование, которое необходимо для борьбы и победы в этой войне", - отмечает министр обороны Канады.