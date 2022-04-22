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Франция передаст Украине САУ Caesar и противотанковые ракеты
Франция поставит Украине партию противотанковых ракет Milan и самоходные артиллерийские установки Caesar.
Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон интервью Ouest-France, пишет "Европейская правда".
На вопрос о том, сетуют ли критики на недостатки в снабжении вооружений Германией и Францией, Макрон ответил, что позавчера говорил на эту тему с канцлером Олафом Шольцем.
"Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от Milan до Caesar, в том числе несколько видов оружия. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Но при этом есть красная линия, которая заключается в том, чтобы не поступать в войну", - сказал он.
До этого Франция молчала о содержании своих военных поставок Украине. Что касается ракет Milan, то раньше о возможности их поставки говорили отдельные французские политики, а вот информация о поставках САУ Caesar появилась впервые.
Самоходная артиллерийская установка Caesar
Эти самоходные установки могут запускать 155 мм снаряды на расстоянии 40 км со скоростью от шести до восьми выстрелов в минуту. Объем этой поставки Макрон не уточнил. Известно только, что Франция хочет приобрести 109 Caesar в 2025 году.
По данным Ouest-France, 12 орудий будут изъяты из армейских запасов для передачи Украине.
Напомним, Шольц пояснил, что Германия не может передать по просьбе Украины тяжелое вооружение, которым пользуется Бундесвер, поскольку существует угроза российской агрессии против НАТО.
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