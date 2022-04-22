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В Германии работает группа из представителей 14 стран, координирующая поставки оружия Украине - NYT
В немецком городе Штутгарт действует оперативная группа, в которую входят и представители Украины, организующая доставку оружия и боеприпасов украинской армии для борьбы с российским вторжением.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The New York Times со ссылкой на информацию двух высокопоставленных чиновников Пентагона.
Чиновники рассказали журналистам об усилиях Европейского командования США в Штутгарте, чтобы переместить как можно больше оружия из американских запасов к границе Украины.
Представители 14 стран, в том числе Украины, направили офицеров связи в оперативную группу в Штутгарте, которая принимает запросы от правительства в Киеве и организует доставку оружия и припасов из разных стран, сказал один из чиновников.
Существование оперативной группы под названием "Европейский центр командного управления Украина" ранее не разглашалось.
Ранее сообщалось, что Белый дом нанял генерала в отставке, чтобы помочь скоординировать сотни миллионов долларов военной помощи, направленной Соединенными Штатами в Украину.
Президент Джо Байден объявил 21 апреля, что США посылают Украине дополнительный пакет помощи на 800 миллионов долларов, включая десятки гаубиц, тактических беспилотников и 144 000 единиц боеприпасов.
Напомним, министры обороны стран Запада 26 апреля проведут встречу в Германии, на которой планируется обсудить поддержку Украины для укрепления ее обороноспособности в ближайшей и долгосрочной перспективе.
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