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Дания выделит около $90 млн на оружие для Украины и возглавит восстановление Николаева
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила об увеличении военной помощи Украине на 600 млн датских крон ($90 млн).
Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Испании Педро Санчесом в Киеве в четверг.
По ее словам, Дания изначально военной агрессии РФ поддержала Украину оружием.
"Мы будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину также в будущем. Поэтому я хотела бы проинформировать вас, президент Зеленский, о новом вкладе в 600 млн датских крон на оружие. Это повышает общий военный вклад Дании до более чем 1 млрд датских крон", - сказала Фредериксен.
Дания также согласилась возглавить процесс послевоенного обновления Николаева.
"Мы также хотели бы сделать инвестиции в долгосрочное восстановление Украины. Когда вы обращались в датский парламент, президент Зеленский, вы попросили Данию возглавить восстановление Николаева. Сегодня мы ответили согласием на это предложение, и мы с нетерпением ждем этого сотрудничества с вами и другими международными. партнерами", - заявила Фредериксен.
Напомним, премьер Испании Педро Санчес заявил, что из Испании в Польшу отправился корабль с новым грузом вооружения для Украины.
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