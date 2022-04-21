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ВВС США разработали беспилотник, похожий на Switchblade, специально для нужд Украины
Пентагон заявил, что ВВС США разработали систему беспилотных летательных аппаратов специально для удовлетворения требований Украины.
Об этом рассказал журналистам представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
Кирби сказал, что ВВС США разработали новую систему беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost для удовлетворения потребностей Украины. 121 аппарат Phoenix Ghost вошел в новый пакет помощи США для Украины, который в четверг объявил президент Джо Байден.
"Это было быстро разработано ВВС в ответ именно на украинские требования", - сказал журналистам Кирби.
"Он обеспечивает возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade - аналогичные возможности, но не такие же. Существуют отличия в возможностях Phoenix Ghost", - добавил Кирби.
Он также сказал, что новая система потребует определенной минимальной подготовки опытных операторов БПЛА, и что министерство обороны США "прорабатывает" эти требования с украинскими военными.
Новый пакет военной помощи США на $800 млн включает 72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских боеприпасов, 72 тактические машины для буксировки 155-мм гаубиц; более чем 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost; полевое оборудование и запасные части.
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