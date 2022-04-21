В Раде создали новое объединение «ПЗЖМ» в составе 25 депутатов из бывшей «ОПЗЖ»

По словам Бойко, в состав "Платформы за жизнь и мир" вошли "проукраинские народные избранники, готовые работать для защиты Украины, помощи людям и послевоенного восстановления страны".
Оценивая перспективы работы, руководитель депутатской группы подчеркнул готовность к конструктивному сотрудничеству с другими фракциями и группами для обеспечения победы Украины.
В пресс-службе группы "Платформа за жизнь и мир" уточнили, что в состав депутатской группы не вошли Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Вадим Столар и ориентированные на них депутаты.