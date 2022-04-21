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Премьер Дании обещает больше военной помощи для Украины
Премьер Дании Метте Фредериксен во время поездки в Бородянку заявила, что датское правительство планирует новую помощь оружием для Украины.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TV2.
"Один из важнейших сигналов от датской стороны сегодня - что мы планируем предоставить Украине еще больше оружия, потому что сейчас это то, что нужно больше всего", - сказала Мэтте Фредериксен.
Премьер не уточнила, о каком вооружении может идти речь.
Также, отметила она, Дания подумает над тем, как помощь Украине с восстановлением после войны.
Фредериксен рассказала, что во время встречи с Зеленским после поездки в Бородянку планируют обсуждать эти вопросы, ситуацию на фронте и расследование военных преступлений.
Как сообщалось, Фредериксен прибыла в Украину вместе с премьером Испании Педро Санчесом.
20 апреля в Киев и Бородянку приезжал президент Европейского совета Шарль Мишель.
За последние недели Киев и опустошенные войной пригороды посетили также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Словакии Эдуард Гегер, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.
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