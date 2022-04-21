Премьер Дании обещает больше военной помощи для Украины

Премьер Дании Метте Фредериксен во время поездки в Бородянку заявила, что датское правительство планирует новую помощь оружием для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TV2.

"Один из важнейших сигналов от датской стороны сегодня - что мы планируем предоставить Украине еще больше оружия, потому что сейчас это то, что нужно больше всего", - сказала Мэтте Фредериксен.

Премьер не уточнила, о каком вооружении может идти речь.

Также, отметила она, Дания подумает над тем, как помощь Украине с восстановлением после войны.

Фредериксен рассказала, что во время встречи с Зеленским после поездки в Бородянку планируют обсуждать эти вопросы, ситуацию на фронте и расследование военных преступлений.

Как сообщалось, Фредериксен прибыла в Украину вместе с премьером Испании Педро Санчесом.

20 апреля в Киев и Бородянку приезжал президент Европейского совета Шарль Мишель.

За последние недели Киев и опустошенные войной пригороды посетили также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Словакии Эдуард Гегер, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.