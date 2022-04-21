Германия передаст Словении бронетехнику, а Словения поставит Украине танки T-72

По информации агентства, Украина использует танки T-72. Обучать украинских танкистов не нужно. Танки будут поставлены из запасов Словении. В качестве компенсации Германия предоставит Словении машины своего производства.
Агентство со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщает, что Словения попросила в качестве компенсации более современные машины - танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Puma, а также бронетранспортеры Boxer.
Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт подтвердила обмен в эфире телеканала Ntv, но не назвала деталей.