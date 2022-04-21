Финансовые новости
- |
- 21.04.22
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Литва передала Украине тяжелые минометы
Литва передала Украине тяжелые минометы, чтобы помочь в борьбе с российской агрессией.
Как сообщает BNS, об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда".
"Мы передали Украине тяжелые минометы. Цифр я не буду называть, но передали мы многое", - отметил он.
Министр добавил, что общая стоимость всей переданной военной помощи достигает уже десятков миллионов евро, а стоимость замещения может быть в 5-10 раз выше. Среди переданного Украине оружия - ПЗРК, противотанковое оружие, гранаты, боеприпасы, пулеметы.
Как сообщалось, также Литва приступила к обучению первой группы украинских военных пользованию противотанковыми средствами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оружие страха. Зачем Путин уничтожает Мариуполь и грозит атомной бомбой
|Конец переговорам с Путиным? Почему Украине придется победить на поле боя
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Литва передала Украине тяжелые минометы
|Благодаря притоку запчастей Украина увеличила свои ВВС на 20 самолетов - США
|Министры финансов стран G7 объявили о помощи Украине более чем в $24 миллиарда
|Еврокомиссия предоставит мнение относительно возможности Украины получить статус кандидата в члены ЕС к концу июня - Мишель
|США начали обучать около 50 украинских инструкторов использовать американские гаубицы
|Оружие страха. Зачем Путин уничтожает Мариуполь и грозит атомной бомбой
Это интересно
|В Telegram появился перевод сообщений: все уведомления каналов на украинском имеют кнопку перевода
|Совет директоров Twitter ввёл защитные меры от враждебного поглощения сроком на один год
|Adobe, Microsoft и Intel разработают стандарт подтверждения подлинности видео и фото
|TSMC запустит 3-нм техпроцесс во второй половине 2022 года
|Гиперзвуковая космическая пушка Green Launch за 10 минут доставит груз до орбиты Земли
|ФБР: Одно из крупнейших хищений криптовалюты - дело рук хакеров из КНДР
|В Южной Корее планируется построить экспериментальное подводное поселение с собственным дата-центром