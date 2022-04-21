Литва передала Украине тяжелые минометы, чтобы помочь в борьбе с российской агрессией.

Как сообщает BNS, об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда".

"Мы передали Украине тяжелые минометы. Цифр я не буду называть, но передали мы многое", - отметил он.

Министр добавил, что общая стоимость всей переданной военной помощи достигает уже десятков миллионов евро, а стоимость замещения может быть в 5-10 раз выше. Среди переданного Украине оружия - ПЗРК, противотанковое оружие, гранаты, боеприпасы, пулеметы.

Как сообщалось, также Литва приступила к обучению первой группы украинских военных пользованию противотанковыми средствами.