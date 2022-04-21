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Благодаря притоку запчастей Украина увеличила свои ВВС на 20 самолетов - США
Передача Украине запчастей для военных самолетов позволила Украине увеличить свои военно-воздушные силы на 20 самолетов.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал высокопоставленный чиновник США в сфере обороны США.
Он не стал уточнять, какая страна предоставила запчасти для самолетов, но добавил - США и другие страны работали "для того, чтобы передать им (Украине) запчасти, необходимые для того, чтобы поднять их самолеты в воздух".
Поток запчастей позволил Украине расширить свой парк оперативных военных самолетов, несмотря на вторжение продолжающейся России. "Сейчас у них больше самолетов, чем три недели назад", - добавляет чиновник.
Напомним, 19 апреля в Пентагоне сообщили, что Украина получила из других стран помощь, позволившую увеличить количество военных самолетов на вооружении ВСУ.
"Я хочу сказать, не вдаваясь в детали относительно того, что предоставляют другие страны, что они (украинцы) получили дополнительные платформы, а также детали, чтобы позволить увеличить свой флот, размер авиапарка. Я думаю, что на этом стоит остановиться", - заявил Кирби.
В ответе на вопрос журналиста спикер уточнил, что в этом случае под словом "платформы" подразумевает "самолеты", не предоставив деталей относительно этой передачи. "Они (украинцы) уже получили новые самолеты и запчасти, чтобы поднять в воздух больше самолетов", - добавил он.
Эти слова дали основание считать, что речь идет о передаче самолетов.
Однако позже Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили, что получили от союзников запчасти и комплектующие для самолетов - но не новые самолеты.
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