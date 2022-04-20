Еврокомиссия предоставит мнение относительно возможности Украины получить статус кандидата в члены ЕС к концу июня - Мишель

Еврокомиссия предоставит мнение относительно возможности Украины получить статус кандидата в члены ЕС к концу июня, после чего Европейский совет сможет начать дискуссию по этому вопросу, сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы будем иметь мнение Комиссии к концу июня. И это будет моей ответственностью оценить, когда я смогу поставить этот вопрос в повестку дня Европейского совета, чтобы убедиться, что у нас есть политическая дискуссия, диалог, чтобы достигнуть прогресса на этом пути. Но я хочу сказать, что я чувствую очень сильную поддержку, чтобы убедиться, что мы можем предоставить конкретную поддержку Украине в вашем выборе следовать на пути к ЕС в вашем будущем", - сказал Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду.

Он подчеркнул, что Украина изо дня в день демонстрирует приверженность демократическим принципам, свободам.

"Вы боретесь не только за будущее детей Украины. Мы знаем, что вы боретесь за европейские фундаментальные принципы и ценности", - подчеркнул Мишель.

