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Еврокомиссия предоставит мнение относительно возможности Украины получить статус кандидата в члены ЕС к концу июня - Мишель
Еврокомиссия предоставит мнение относительно возможности Украины получить статус кандидата в члены ЕС к концу июня, после чего Европейский совет сможет начать дискуссию по этому вопросу, сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.
"Мы будем иметь мнение Комиссии к концу июня. И это будет моей ответственностью оценить, когда я смогу поставить этот вопрос в повестку дня Европейского совета, чтобы убедиться, что у нас есть политическая дискуссия, диалог, чтобы достигнуть прогресса на этом пути. Но я хочу сказать, что я чувствую очень сильную поддержку, чтобы убедиться, что мы можем предоставить конкретную поддержку Украине в вашем выборе следовать на пути к ЕС в вашем будущем", - сказал Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду.
Он подчеркнул, что Украина изо дня в день демонстрирует приверженность демократическим принципам, свободам.
"Вы боретесь не только за будущее детей Украины. Мы знаем, что вы боретесь за европейские фундаментальные принципы и ценности", - подчеркнул Мишель.
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