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США начали обучать около 50 украинских инструкторов использовать американские гаубицы
США приступили к обучению украинских военных обращению с гаубицами, которые Соединенные Штаты передают ВСУ для борьбы с российским вторжением.
Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
По словам чиновника, учения проходят около 50 украинцев в стране за пределами Украины. Чиновник не уточнил, в какой стране они проходят.
"Это небольшое количество украинцев, чуть больше 50, они будут обучены обращению с гаубицами, а затем смогут вернуться в Украину и тренировать своих коллег", - сказал чиновник.
Кроме того, он рассказал, что в Европу уже прибыли американские гаубические снаряды для отправки в Украину.
В последнем пакете помощи на сумму 800 миллионов долларов США заявили, что отправят в общей сложности 40 000 гаубических снарядов.
Напомним, первый пакет военной помощи США на 800 млн долларов объявили в середине марта, следующий, также на 800 млн - 13 апреля. Оружие начало поступать через считанные дни после объявления.
Во второй пакет вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.
Соединенные Штаты направят больше артиллерии в Украину, заявил журналистам во вторник президент США Джо Байден после общения с лидерами стран-союзников.
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