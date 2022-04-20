Норвегия передаст Украине ЗРК «Мистраль»

Правительство Норвегии безвозмездно передает Вооруженным силам Украины зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Мистраль". Об этом в среду, 20 апреля, сообщил министр обороны королевства Бьёрн Арильд Грам. Его слова привело издание Stavanger Aftenblad.

"ЗРК "Мистраль" - это эффективное оружие, которое уже используется во флоте и которое принесет большую пользу Украине", - отметил он.

По данным Stavanger Aftenblad, речь идет о таком количестве ЗРК, что с них могут быть запущены примерно 100 ракет. Как уточняет издание, "Мистраль" использовался, в частности, на норвежских корветах. Однако власти страны планируют заменить этот тип систем противовоздушной обороны. Таким образом, по данным министерства обороны, безвозмездная передача комплексов не будет иметь серьезных последствий для национальных оперативных возможностей.

ЗРК будут сняты с вооружения Норвегии

ЗРК "будут сняты с вооружения ВС Норвегии, однако это - по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу", считает Бьёрн Арильд Грам.

Ранее норвежское правительство приняло решение направить Киеву в общей сложности около 4000 противотанковых ракет и несколько видов другого военного снаряжения.

Вечером 19 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц дал ясно понять, что поставки вооружений в Украину из запасов бундесвера вряд ли возможны. "Здесь мы должны признать, что наши возможности достигли своего предела", - сказал он. Вместо этого глава кабмина Германии объявил о намерении финансировать прямые поставки в Украину оружия от немецких производителей.