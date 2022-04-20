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Посол Украины критикует канцлера ФРГ: «Большое разочарование и горечь»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) о дальнейших поставках вооружений как недостаточное, сообщает в среду, 20 апреля, dpa. В интервью этому информагентству дипломат заявил, что высказывания главы германского правительства были встречены в Киеве с "большим разочарованием и горечью".
Как он отметил, с одной стороны, готовность Германии выделить дополнительное финансирование на вооружения можно только приветствовать. С другой стороны, по его словам, вопросов по-прежнему гораздо больше, чем ответов.
"Утверждение, что бундесвер больше не сможет ничего поставлять Украине, непонятно", - признался Мельник и указал на то, что, по его данным, на вооружении немецкой армии более 400 боевых машин пехоты "Мардер", из которых около 100 используются лишь для обучения и тренировок и поэтому могут быть немедленно переданы Украине. Кроме того, согласно его сведениям, в бундесвере имеется около 800 бронетранспортеров "Фукс", значительная часть которых не используется и поэтому тоже может быть незамедлительно отправлена в Украину. "Поставка самоходных гаубиц 2000 также могла бы иметь решающее значение", - сказал Мельник, добавив, что на вооружении бундесвера имеется около 120 таких дальнобойных артиллерийских орудий.
Канцлер выдвигает свои аргументы
Во вторник вечером Олаф Шольц дал ясно понять, что поставки вооружений в Украину из запасов бундесвера вряд ли возможны. "Здесь мы должны признать, что наши возможности достигли своего предела", - сказал он. Вместо этого он объявил о намерении финансировать прямые поставки в Украину оружия от немецких производителей.
Украина выбирает вооружения из списка предложений, "а мы предоставляем ей деньги, необходимые для их покупки", пояснил Шольц. По его словам, как и прежде, к ним относятся противотанковое оружие, средства ПВО, боеприпасы, "а также то, что может быть использовано в артиллерийском бою". Кроме того, партнеры по НАТО, поставляющие Украине оружие советского образца, могли бы получить взамен вооружения из Германии, отметил канцлер.
Между тем Мельник пожаловался на отсутствие согласованности в вопросе закупок вооружений у немецкого военно-промышленного комплекса. По его словам, приоритетам Украины тут уделялось слишком мало внимания. "Мы призываем правительство Германии играть открытыми картами в этом важнейшем вопросе, а не ходить вокруг да около", - указал Мельник. "Каждая дальнейшая ненужная задержка будет стоить большего количества жизней", - подчеркнул посол Украины в Германии.
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