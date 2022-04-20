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Украина получила усиление авиации и запчасти для самолетов – Пентагон
Украина уже получила из других стран помощь, что позволит увеличить количество военных самолетов на вооружении ВСУ.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Он уточнил, что речь идет о помощи, полученной не от Соединенных Штатов.
"Я просто хотел бы сказать, не прибегая к тому, что предоставляют другие страны, что они (украинцы) получили дополнительные платформы, а также детали, чтобы позволить увеличить свой флот, размер авиапарка. Я думаю, что на этом стоит остановиться", - заявил Кирби.
В заявлении не уточняется содержание термина "платформы", впрочем, CNN сообщает со ссылкой на Кирби о передаче Украине истребителя (в единственном числе). Издание не приводит соответствующую цитату спикера Пентагона.
Добавлено. В трансляции пресс-конференции Джона Кирби присутствует следующая фраза: "В Украине уже сейчас больше боевых самолетов, чем было две недели назад". Очевидно, на ее основании было сделано заключение о предоставлении истребителя. Однако неизвестно, является ли такой вывод корректным, или же касается ремонта самолетов ВСУ с помощью предоставленных запчастей.
Напомним, грузы из последнего пакета помощи от США стоимостью 800 миллионов долларов уже начали поступать в Украину, включая более тяжелое оборудование, например 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек-гаубиц и еще 300 беспилотников Switchblade.
Как сообщил чиновник Пентагона, ожидается, что в ближайшие 24 часа в Европу прибудут еще семь рейсов с безопасной помощью США для Украины.
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