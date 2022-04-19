Артиллерия и противокорабельные решения: Джонсон раскрыл новые шаги поддержки Украины

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил во вторник, что его страна ищет способы поставить Украине противокорабельные ракеты, в частности рассматривает возможность установить свои ракеты Brimstone на транспортные средства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Джонсон отвечал на вопрос, какое противокорабельное вооружение Великобритания планирует отправить в Украину, чтобы оградить ее от российского вторжения.

"Одна из систем, которую мы рассматриваем... состоит в том, чтобы посмотреть, сможем ли мы установить несколько ракет Brimstone на заднюю часть технических средств (транспортных средств), чтобы посмотреть, будет ли это работать", - сказал он.

Он также сообщил, что рассматриваются другие варианты.

Ракеты Brimstone ранее использовались британскими войсками в Ливии и Сирии и обычно они запускаются с реактивных самолетов. Их производитель, компания MBDA, утверждает, что их можно использовать против наземных и морских целей, что быстро двигаются.

Джонсон также заявил, что Британия предоставит Украине больше артиллерийского оружия, поскольку конфликт с Россией переходит в новую фазу.

"Это станет артиллерийским конфликтом, им нужна поддержка с большим количеством артиллерии, это то, что мы будем им предоставлять... в дополнение ко многим другим формам поддержки", - сказал Джонсон депутатам.

Во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его государство направит в Украину тяжелую артиллерию.

Его заявление прозвучало незадолго после того, как Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты направят больше артиллерии в Украину.

Во вторник лидеры отдельных стран НАТО, Европы, а также Японии провели виртуальную встречу по войне в Украине, организованную президентом США Джо Байденом. На встрече лидеры договорились о дальнейшей поддержке Украины.