Финансовые новости
- |
- 19.04.22
- |
- 23:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Артиллерия и противокорабельные решения: Джонсон раскрыл новые шаги поддержки Украины
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил во вторник, что его страна ищет способы поставить Украине противокорабельные ракеты, в частности рассматривает возможность установить свои ракеты Brimstone на транспортные средства.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Джонсон отвечал на вопрос, какое противокорабельное вооружение Великобритания планирует отправить в Украину, чтобы оградить ее от российского вторжения.
"Одна из систем, которую мы рассматриваем... состоит в том, чтобы посмотреть, сможем ли мы установить несколько ракет Brimstone на заднюю часть технических средств (транспортных средств), чтобы посмотреть, будет ли это работать", - сказал он.
Он также сообщил, что рассматриваются другие варианты.
Ракеты Brimstone ранее использовались британскими войсками в Ливии и Сирии и обычно они запускаются с реактивных самолетов. Их производитель, компания MBDA, утверждает, что их можно использовать против наземных и морских целей, что быстро двигаются.
Джонсон также заявил, что Британия предоставит Украине больше артиллерийского оружия, поскольку конфликт с Россией переходит в новую фазу.
"Это станет артиллерийским конфликтом, им нужна поддержка с большим количеством артиллерии, это то, что мы будем им предоставлять... в дополнение ко многим другим формам поддержки", - сказал Джонсон депутатам.
Во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его государство направит в Украину тяжелую артиллерию.
Его заявление прозвучало незадолго после того, как Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты направят больше артиллерии в Украину.
Во вторник лидеры отдельных стран НАТО, Европы, а также Японии провели виртуальную встречу по войне в Украине, организованную президентом США Джо Байденом. На встрече лидеры договорились о дальнейшей поддержке Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
|Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается избежать ответственности за войну
|Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Артиллерия и противокорабельные решения: Джонсон раскрыл новые шаги поддержки Украины
|Канада пришлет Украине тяжелую артиллерию
|Шольц обещает профинансировать поставки вооружения в Украину
|Чехия поможет Украине в ремонте бронетехники
|Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь
|Премьер Нидерландов анонсировал поставки в Украину бронетехники
Это интересно
|В Южной Корее планируется построить экспериментальное подводное поселение с собственным дата-центром
|Известный китайский производитель ушёл из России. Ещё недавно Lifan был лидером по продажам
|Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store
|Google отключила возможность платежей из России
|Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных
|Китай стал лидером в производстве дисплеев, обогнав Корею в 2021 году
|Учёные создали солнечные панели, которые даже ночью вырабатывают заметные объёмы энергии