Финансовые новости
- |
- 19.04.22
- |
- 23:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Канада пришлет Украине тяжелую артиллерию
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его государство направит в Украину тяжелую артиллерию.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канадское издание The Globe and Mail.
Трюдо отметил, что он тесно контактирует с президентом Владимиром Зеленским, и Канада очень чутко реагирует на то, в чем нуждается Украина.
Он подчеркнул, что в ближайшие дни будет больше деталей по поставке.
Во вторник Трюдо провел разговор с лидерами НАТО и Европы на виртуальной встрече, организованной президентом США Джо Байденом, по поводу войны в Украине.
Его заявление прозвучало незадолго после того, как Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты направят больше артиллерии в Украину.
Премьер Британии Борис Джонсон после разговора лидеров заявил, что война становится артиллерийским конфликтом, поэтому Британия предоставит Украине артиллерию.
Во вторник правительство Канады также ввело санкции против еще 14 россиян за их тесные связи с президентом Путиным, включая двух его взрослых дочерей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
|Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается избежать ответственности за войну
|Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Артиллерия и противокорабельные решения: Джонсон раскрыл новые шаги поддержки Украины
|Канада пришлет Украине тяжелую артиллерию
|Шольц обещает профинансировать поставки вооружения в Украину
|Чехия поможет Украине в ремонте бронетехники
|Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь
|Премьер Нидерландов анонсировал поставки в Украину бронетехники
Это интересно
|В Южной Корее планируется построить экспериментальное подводное поселение с собственным дата-центром
|Известный китайский производитель ушёл из России. Ещё недавно Lifan был лидером по продажам
|Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store
|Google отключила возможность платежей из России
|Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных
|Китай стал лидером в производстве дисплеев, обогнав Корею в 2021 году
|Учёные создали солнечные панели, которые даже ночью вырабатывают заметные объёмы энергии