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Шольц обещает профинансировать поставки вооружения в Украину
Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей украинской стороне, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) во вторник, 19 апреля, по окончании видеоконференции с участием глав государств и правительств стран-партнеров и представителей руководства НАТО и ЕС. Отвечая на вопросы журналистов, он не говорил о предоставлении Киеву тяжелых вооружений.
По словам Шольца, как и прежде, поставки Украине будут включать противотанковое оружие, средства ПВО, боеприпасы, "а также то, что может быть применено в артиллерийских боях". Все партнеры Германии согласны с Берлином в том, что более целесообразно вместо немецких танков Leopard предоставить Украине технику советского производства из запасов восточноевропейских стран, с которой украинские военные хорошо знакомы, подчеркнул канцлер.
Страны, которые предоставят такую технику, смогут получить компенсацию от Германии. "Цель - сделать украинскую армию способной защититься от российского вторжения", - сказал Шольц.
Шольц осудил новое российское наступление
Канцлер ФРГ осудил начало нового российского наступления на востоке Украины. "Мы бесконечно скорбим по жертвам и - это также необходимо сказать - испытываем огромный гнев по отношению к российскому президенту и этой бессмысленной войне", - сказал Шольц. По его словам, "убийство тысяч мирных людей - это военное преступление, ответственность за которое несет российский президент", а навязываемые Путиным условия мира недопустимы..
"Остановите обстрел украинских городов, - обратился канцлер ФРГ к президенту РФ, - немедленно обеспечьте прекращение огня, выведите своих солдат из Украины. Начните настоящие переговоры с Украиной и остановите эту ужасную войну".
Шольц также отметил необходимость тесной координации с союзниками Германии в поддержке Украины, поскольку "односторонние действия Германии были бы неправильными".
Консерваторы в бундестаге поддерживают поставки тяжелых вооружений
В тот же день стало известно, что фракция консервативного оппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге рассматривает возможность оказания давления на правительство по вопросу о поставках тяжелых вооружений Украине. Если канцлер Шольц будет медлить с решением этого вопроса, уже на следующей неделе консерваторы могут внести соответствующее предложение для голосования, заявил зампредседателя фракции Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul).
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