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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь

20:02 19.04.2022 |

Политика, Мир

 

Президент Финляндии Саули Ниинистё 19 апреля по предложению правительства принял решение о направлении в Украину дополнительной военной помощи.

Об этом сообщило министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Министерство не раскрывает подробностей о содержании помощи, способах доставки и сроках, чтобы обеспечить доставку груза к месту назначения.

Дополнительная помощь Финляндии учитывает как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны Финляндии.

После начала российского вторжения правительство Финляндии отказалось от давней политики страны не поставлять оружие в зоны боевых действий и решило оказать Украине оборонную поддержку.
 

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