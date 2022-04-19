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Песков сообщил об отсутствии реакции в Кремле на обращение Медведчука по его обмену на тех, кто находится в Мариуполе
12:50 19.04.2022 |
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет реакции на обращение задержанного Службой безопасности Украины народного депутата Виктора Медведчука к президентам России и Украины с просьбой обменять его на тех, кто находится в Мариуполе.
"Видели (обращение Медведчука), никакой реакции (Кремля) на настоящий момент нет", - сказал Песков во вторник журналистам.
Так он ответил на вопрос о возможной реакции Кремля на соответствующее обращение Медведчука.
В распространенном в понедельник Службой безопасности Украины видеообращении Медведчук сказал: "Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".
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