Песков сообщил об отсутствии реакции в Кремле на обращение Медведчука по его обмену на тех, кто находится в Мариуполе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет реакции на обращение задержанного Службой безопасности Украины народного депутата Виктора Медведчука к президентам России и Украины с просьбой обменять его на тех, кто находится в Мариуполе.

"Видели (обращение Медведчука), никакой реакции (Кремля) на настоящий момент нет", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос о возможной реакции Кремля на соответствующее обращение Медведчука.

В распространенном в понедельник Службой безопасности Украины видеообращении Медведчук сказал: "Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".