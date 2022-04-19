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В Киеве уже работают 16 дипломатических представительств – МИД
В настоящее время в украинской столице уже работают посольства 15 стран, а также Европейского Союза.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на facebook-страницу Министерства иностранных дел Украины.
"С каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину.
Сегодня в столице снова работают дипломаты 16 диппредставительств: ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана. Спасибо нашим друзьям за поддержку!",- сообщают в МИД.
Напомним, что из всех перечисленных стран только Польша не эвакуировала свое посольство из Киева.
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