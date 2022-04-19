НАБУ: Углава приступил к исполнению обязанностей директора Бюро

Первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава приступил к исполнению полномочий директора Бюро с 17 апреля в связи с прекращением полномочий директора НАБУ Артема Сытника.

Как сообщается на сайте НАБУ, Углава - один из идеологов идеи создания Бюро и был назначен на должность первого заместителя директора НАБУ в апреле 2015 года.

"Согласно закону Украины "О НАБУ", в случае прекращения полномочий или увольнения директора НАБУ, все его полномочия до дня назначения нового Директора осуществляет его первый заместитель", - говорится в сообщении.

Углава родился 18 ноября 1975 года в г.Кутаиси, Грузия. С 2015 года - гражданин Украины. Трудовую деятельность в системе прокуратуры Грузии он начал в 1998 г., где работал до 7 ноября 2012 г, закончив на посту заместителя главного прокурора Грузии.

Как сообщалось, полномочия Сытника на посту директора НАБУ истекли 16 апреля.

