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British-Ukrainian Aid (Британско-Украинская Помощь) и волонтеры передали Украине два автомобиля скорой помощи и медикаменты
08:43 19.04.2022 |
British-Ukrainian Aid (Британско-Украинская Помощь) и волонтеры передали Украине два автомобиля скорой помощи и медикаменты.
17 апреля волонтеры-граждане Украины и общественная организация British-Ukrainian Aid (Британско-Украинская Помощь) передали Украине и представителям Вооруженных Сил два автомобиля скорой помощи. Кроме того, были переданы медикаменты от английских друзей. Сейчас такие авто являются одним из наиболее необходимых типов транспорта как на фронте, так и на тылу, ведь минимизация ущерба гражданам и своевременная медицинская помощь спасет жизнь.
Организатором доставки машин Валерий Полшков, Александр Бобылев и строительная компания "Лико-Холдинг". По словам Валерия Полшкова, оперативная доставка авто из Британии стала возможна благодаря совместным усилиям волонтеров и слаженной работе государственных органов Украины.
"Я благодарен Государственной пограничной службе и Государственной таможенной службе за оперативную работу. Автомобили прошли границу минут за 20 и уже сегодня переданы представителям ВСУ", - подчеркнул В.Полшков.
Также непосредственное участие в сопровождении и передаче автомобилей от Британии в Украину принимали Олег Чомко и его компания "Badzinger Auto".
British-Ukrainian Aid, объединяя усилия Великобритании и Украины, предлагает гуманитарную и медицинскую помощь раненым, ветеранам, детям-сиротам, старикам, внутриперемещенным лицам, беженцам и семьям, потерявшим кормильца-военнослужащего. Все члены группы волонтеры и работают над благотворительными проектами после основной работы.
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