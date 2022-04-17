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США предоставят Украине противокорабельные ракеты – СМИ
Украина в течение нескольких недель просила у США противокорабельные ракеты и другое вооружение для береговой обороны.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Соединенные Штаты ответили на этот запрос, добавив вооружение для береговой обороны в пакет военной помощи стоимостью 800 миллионов долларов, объявленный на этой неделе. На встрече в среду высокопоставленные чиновники Пентагона также попросили американских военных подрядчиков разработать предложения по дополнительным противокорабельным ракетам, которые США могли бы предоставить украинцам или американским союзникам.
Украинский удар по "Москве", флагману Черноморского флота России, был яркой демонстрацией мощности противокорабельных ракет, запущенных с побережья, и он показал, сказал высокопоставленный чиновник Минобороны США, что запрос Украины на большее количество такого оружия был "очень прозорливым".
Американские чиновники заявили, что "Москву" потопили не с помощью оружия американского производства, а с помощью двух украинских ракет "Нептун".
Россия продолжает утверждать, что пожар на "Москве" произошел в результате несчастного случая, а не нападения Украины.
Некоторые американские чиновники заявили, что Россия по-прежнему стремится унизить украинскую доблесть в глазах общественности. Затопление "Москвы", по словам чиновников, показало как мощность собственного оружия Украины, так и стратегическую важность расширения боевых действий в направлении Черного моря, где долгое время доминировал российский флот.
По словам американских чиновников, на этом этапе войны никому не стоит удивляться украинским возможностям или способности украинцев нанести большой ущерб российским военным.
Перед ударом по "Москве", по словам высокопоставленного чиновника Минобороны, российский Черноморский флот мог "действовать относительно безнаказанно".
Однако теперь россияне уже оттащили свои другие корабли дальше побережья, сказал другой американский чиновник. Это может осложнить любой десант России в Одессу. По словам американских чиновников, остановка или сдерживание высадки десанта остается важной целью для Украины.
Чем дальше побережья будут российские корабли, тем ограниченнее будет их поддержка наземных нападений на украинские города. Это может осложнить некоторые пушечные и ракетные атаки на Украину, однако не выведет мощные ракеты России за пределы досягаемости.
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