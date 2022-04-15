Чехия поставила Украине гаубицы «Дана» и РСЗО RM-70

В последние недели, помимо танков и БМП, Чехия также отправила в Украину самоходные гаубицы "Дана" и РСЗО RM-70 чехословацкого производства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Echo24.

Количество поставленных гаубиц неизвестно, однако отмечается, что они уже в Украине.

Что касается РСЗО, то их поставили не менее 20 единиц.

"Реактивная установка RM-70 "Град" - это чехословацкая ракетная установка, построенная на шасси Tatra. В отличие от советской версии, у нее только 40 ракет, но она может давать повторный залп", - пояснил военный аналитик Лукаш Визингр.

По его словам, это ключевое вооружение украинской армии, которое может поддержать сопротивление украинской армии на востоке страны, где сейчас сосредоточено все внимание.

"Важно и правильно, что Украина получает тяжелую артиллерию, потому что она нужна для борьбы на Донбассе. Благодаря зенитным ракетам Украине удалось остановить наступление России в предыдущие недели. Но если Украина хочет победить на Донбассе, это будет совсем другим боем, нужны тяжелые наступательные вооружения - танки, БМП, а также артиллерия, которую она получает от нас", - сказал Визингр.

Техника, вероятно, поступила со складов чешских оружейников. Вместе с Соединенными Штатами Чехия является одним из лидеров в военной помощи Украине, особенно в поставках тяжелой техники.

Напомним, в правительстве Словакии подтвердили слухи о переговорах между Братиславой и Киевом о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana 2".