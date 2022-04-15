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«Дальше будет еще больше»: посольство США об оружии для Украины
Посольство США в Украине отметило, что новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов на 800 млн долларов - не последний, и дальше будет больше.
Об этом посольство сообщило в своем Twitter после объявления Белого дома и Пентагона о новом оружии для Украины, пишет "Европейская правда".
Посольство опубликовало цитату из видеообращения президента Украины Владимира Зеленского о том, что "свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания", отметив, что Штаты соглашаются с этим утверждением.
"Объем и скорость предоставления США оборонной помощи Украине беспрецедентны. Наша новая помощь на 800 миллионов долларов США включает гаубицы, сотни единиц бронетехники, почти десяток вертолетов и 40 000 артиллерийских снарядов. Дальше будет еще больше", - говорится в заявлении.
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