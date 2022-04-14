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В Украине арестовали десятки квартир, участков и автомобилей семьи Медведчука
13:08 14.04.2022 |
Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса Генпрокурора арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, сообщаетв четверг, 14 апреля, Государственное бюро расследований Украины.
"Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта. Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Виктор Медведчук или его жена", - сообщила пресс-служба ведомства. До этого через суд уже арестовали яхту и другое недвижимое имущество Медведчука, добавили в Государственном бюро расследований.
Побег и задержание Медведчука
Медведчук находился под домашним арестом с мая 2021 года, когда ему предъявили обвинение в госизмене и покушении на "разграбление национальных ресурсов". Следствие утверждает, что он имел отношение к поставкам угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР" и был таким образом причастен к финансированию этих "республик".
Спустя три дня после начала российского вторжения в Украину стало известно о побеге Медведчука из-под домашнего ареста. До 12 апреля о его местонахождении ничего не было известно, в этот день о задержании политика сообщил президент Украины Владимир Зеленский. СБУ утверждает, что Медведчук был задержан на выезде из Киевской области, а его побег организовали российские спецслужбы.
Связи Медведчука с Россией и возможный обмен
Медведчук - один из главных политических союзников Кремля в Украине. Он сам утверждает, что еще в 2004 году Путин стал крестным отцом его младшей дочери. Его пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает 44 места в Верховной раде. 20 марта Зеленский объявил о приостановке деятельности партии на период военного положения.
После задержания Медведчука в Кремле прокомментировали его возможный обмен на украинских пленных - с таким предложением выступил Зеленский. "Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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