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Науседа в Киеве объяснил Зеленскому, почему альтернатива НАТО Украине не нужна
Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Украину заявил о контрпродуктивности идеи создания оборонной структуры, которая стала бы альтернативой НАТО.
Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он сказал на пресс-конференции по завершению совместного визита в Киев четырех президентов.
"Я верю в НАТО. Любые попытки создать что-то параллельное, аналогичное - могут привести к конкуренции между такими организациями. Это нас разделит, рассеет наши силы. Мы не можем позволить себе такую роскошь. Поэтому нам нужно единство", - заявил, комментируя по просьбе журналистов идею о создании альтернативной системы оборонных гарантий.
Несмотря на то, что в вопросе не уточнялось, что речь идет именно об украинской инициативе (изучаемой в рамках переговоров Украины с РФ), Науседа воспринял это именно таким образом и уточнил, что лучшим для Украины остается путь в НАТО.
"Я верю очень твердо - что бы там ни говорили некоторые партнеры - я верю, что рано или поздно Украина будет в НАТО и будет иметь все то, что может предоставить эта самая мощная оборонно-безопасная организация в мире", - подчеркнул он.
Владимир Зеленский, впрочем, поспорил с литовским коллегой и напомнил, что пока Украине не дают ориентиров по членству.
"Украина будет в НАТО, когда Гитанас Науседа будет генеральным секретарем НАТО, - в шутку сказал Зеленский. - А мы нуждаемся в гарантиях безопасности сейчас"
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