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США будут делится с Украиной разведданными для поражения целей в Крыму и на Донбассе – WSJ
Администрация президента США Джо Байдена будет делиться с Украиной данными разведки, которые помогут Киеву поражать цели в оккупированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса.
Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне
Администрация Байдена значительно расширит передачу своих разведывательных данных, которые она предоставляет украинским силам, чтобы они могли нацеливаться на военные части РФ на оккупированном Донбассе и в Крыму.
Это является частью поддержки США, которая также включает новый пакет помощи с более тяжелым вооружением.
Отмечается, что решение поделиться дополнительными разведданными и предоставить артиллерию знаменует собой сдвиг в подходе администрации Байдена к конфликту и было принято после того, как Киев несколько недель просил США и союзников по НАТО предоставить танки, самолеты и другое тяжелое вооружение, чтобы дать отпор России.
Администрация Байдена воздержалась от отправки Украине боевых самолетов, что, как опасается Белый дом, может привести к тому, что Россия будет рассматривать Вашингтон как воюющую сторону в конфликте.
Но военная стратегия Москвы изменилась: они сосредоточились на востоке Украины и это изменение способствовало решению администрации активизировать обмен разведданными, чтобы помочь Украине лучше определить, как российские военные планируют атаковать, и позволить украинцам ответить артиллерией, атаками беспилотников и другим оружием.
США, однако, по-прежнему будут воздерживаться от предоставления разведывательных данных, которые позволили бы украинцам наносить удары по целям на территории России.
Представитель американской разведки: "По мере развития конфликта мы продолжаем приспосабливаться, чтобы операторы могли гибко делиться подробными и своевременными разведданными с украинцами".
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