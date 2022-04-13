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Британия расширила санкции против РФ: в списке Медведчук и главный акционер «Лукойла»
16:13 13.04.2022 |
Британия внесла в санкционный список еще 206 российских физических и юридических лиц, в том числе санкции введены в отношении задержанного накануне кума Путина Виктора Медведчука.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Санкции сосредоточены на структурах, которые поддерживали оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
"После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины мы сегодня налагаем санкции на тех, кто поддерживает незаконные обособленные регионы и причастен к зверствам против украинского народа" - заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.
"Мы продолжим нацеливаться на всех тех, кто помогает и поддерживает войну Путина. С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин. Мы не будем почивать, наша миссия - остановить военную машину Путина на ходу" - подчеркнула она.
Среди тех, чьи активы подлежат заморозке, Виктор Медведчук, задержанный накануне в Украине, а также российский нефтяной магнат и главный акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние в прошлом году оценивалось в 25 млрд долларов.
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