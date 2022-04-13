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Байден впервые назвал действия РФ геноцидом
09:58 13.04.2022 |
Президент США Джо Байден объявил об использовании нефтяного запаса США для стабилизации цен на бензин в США, сославшись на совершенный Путиным геноцид.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак - все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира", - заявил Джо Байден.
"Чтобы помочь справиться с этим удорожанием (цен на бензин) от Путина, я санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день из стратегического нефтяного запаса", - продолжил Байден.
Отметим, что до сих пор Байден никогда не называл геноцидом преступления в Украине. Аналогичную риторику придерживаются и в Белом доме.
"Мы видели зверства, мы видели военные преступления, мы еще не видели, чтобы уровень систематического лишения жизни украинского народа поднялся до уровня геноцида", - заявлял ранее советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
Впоследствии Салливан уточнил, заявив, что "ярлык геноцида менее важен, чем тот факт, что эти действия жестоки и преступны, неправильны и злы, и на них нужно решительно реагировать".
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