Байден впервые назвал действия РФ геноцидом

Президент США Джо Байден объявил об использовании нефтяного запаса США для стабилизации цен на бензин в США, сославшись на совершенный Путиным геноцид.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак - все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира", - заявил Джо Байден.

"Чтобы помочь справиться с этим удорожанием (цен на бензин) от Путина, я санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день из стратегического нефтяного запаса", - продолжил Байден.

Отметим, что до сих пор Байден никогда не называл геноцидом преступления в Украине. Аналогичную риторику придерживаются и в Белом доме.

"Мы видели зверства, мы видели военные преступления, мы еще не видели, чтобы уровень систематического лишения жизни украинского народа поднялся до уровня геноцида", - заявлял ранее советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Впоследствии Салливан уточнил, заявив, что "ярлык геноцида менее важен, чем тот факт, что эти действия жестоки и преступны, неправильны и злы, и на них нужно решительно реагировать".