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Штайнмайер подтвердил, что в Киеве считают нежелательным его визит
Во время визита в Польшу президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что его потенциальный визит в Киев украинская сторона назвала нежелательным.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Штайнмайера.
"Вместе с президентами Латвии, Литвы и Эстонии мы хотели поехать в Киев, чтобы направить сильный сигнал о солидарности Европы с Украиной. Я был готов. Но, очевидно, и надо признать, что этого в Киеве не хотели", - сказал немецкий президент.
Ранее во вторник издание Bild сообщило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хотел приехать с визитом в Киев, но президент Украины Владимир Зеленский отказал во встрече.
По данным издания, на данный момент президент Владимир Зеленский не хочет встречаться с ним в Киеве из-за тесных связей немецкого политика с Россией в прошлом.
По информации Bild, из Киева в офис федерального президента поступило четкое заявление о том, что к настоящему моменту они не готовы к никаким встречам.
Как министр иностранных дел в прошлом, Штайнмайер поддерживал тесные контакты, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Штайнмайер также был активным сторонником газопровода "Северный поток-2" и считается архитектором дружественной России политики федерального правительства.
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