"Срок полномочий Артема Сытника на должности директора НАБУ истекает 16 апреля 2022 года, после этого его обязанности будет исполнять первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава", - сообщили агентству в пресс-офисе НАБУ во вторник.
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Полномочия Сытника на посту директора НАБУ истекают 16 апреля – НАБУ
22:06 12.04.2022 |
Полномочия Артема Сытника на посту директора НАБУ истекают 16 апреля, после этого его обязанности будет исполнять первый заместитель Гизо Углава, сообщили в НАБУ.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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