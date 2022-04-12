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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Полномочия Сытника на посту директора НАБУ истекают 16 апреля – НАБУ

22:06 12.04.2022 |

Политика

 

Полномочия Артема Сытника на посту директора НАБУ истекают 16 апреля, после этого его обязанности будет исполнять первый заместитель Гизо Углава, сообщили в НАБУ.

"Срок полномочий Артема Сытника на должности директора НАБУ истекает 16 апреля 2022 года, после этого его обязанности будет исполнять первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава", - сообщили агентству в пресс-офисе НАБУ во вторник.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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